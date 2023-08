1 Ein Knochenjob: Bürgermeister Andreas Jarolim jätet Unkraut. Foto: /Andreas Kaier

Der Aichwalder Bürgermeister Andreas Jarolim erweitert seinen Gemeindehorizont. Er spielt mit Kindern im Kindergarten und packt im Bauhof kräftig mit an.















Link kopiert

„Das ist aber kein Unkraut“, sagt Patrick Blazek vom Aichwalder Bauhof zu seinem neuen „Azubi“, wie er Bürgermeister Andreas Jarolim augenzwinkernd nennt. Der kniet in blauer Arbeitsjacke und einer orangenen Signalweste im nassen Beet. In seiner rechten Hand hält er eine kleine Schaufel und sticht aus, was nicht nach einer Blume oder einer Staude aussieht. „Ich hätte das jetzt rausgemacht“, sagt er. Jarolim ist auf der ersten Sommertour durch seine Gemeinde – und es regnet immer wieder in Strömen. „Mir ist es wichtig, einmal überall reinzuschnuppern, was nicht im Rathaus angesiedelt ist“, erklärt er, weshalb er die zwölf Mitarbeiter seines Bauhofs an zwei Tagen tatkräftig unterstützt. Und was meinen die zu ihrem prominenten Mitarbeiter auf Zeit? „Der kann ruhig öfter kommen“, sagt Patrick Blazek und wieder huscht ein Lächeln über sein Gesicht.