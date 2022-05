1 Große Freude über den Siegerentwurf des Stuttgarter Büros Matthias Schneider (v. l.): die Jurymitglieder Peter Schlaier und Bürgermeister Jarolim sowie Bauamtsleiter Ansgar Voorwold und Karola Wenger, die Leiterin des Kindergartens Foto: /Andreas Kaier

Das Stuttgarter Büro Matthias Schneider hat gute Aussichten, die neuen Gebäude im Aichwalder Ortsteil Aichschieß zu gestalten. Das letzte Wort hat allerdings der Gemeinderat.















Der Aichwalder Ortsteil Aichschieß soll eine neue Schule mit Kernzeitbetreuung und eine neue Kindertagesstätte unter einem Dach bekommen. „Die aktuellen Gebäude sind so marode, dass sich eine wirtschaftliche Sanierung nicht gerechnet hätte“, sagt Aichwalds Bürgermeister Andreas Jarolim. Der europaweit ausgeschriebene Architekturwettbewerb ist inzwischen entschieden: Das Preisgericht hat am Dienstag den Entwurf des Stuttgarter Architekturbüros Matthias Schneider einstimmig zum Sieger gekürt, was mit einem Preisgeld von 28 000 Euro verbunden ist.