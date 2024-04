Aichtal im Kreis Esslingen: 25-Jähriger prallt gegen Brückenpfeiler – Strecke mehrere Stunden gesperrt

1 Bei einem Verkehrsunfall auf der B312 wurde ein 25-Jähriger schwer verletzt, die Fahrbahn ist mehrere Stunden gesperrt. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Am frühen Montagmorgen kommt es auf der B312 im Kreis Esslingen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 25-Jähriger gegen einen Brückenpfeiler prallt. Der Fahrer wird dabei schwer verletzt. Die Fahrbahn muss mehrere Stunden gesperrt werden.











Am frühen Montagmorgen ist es nach Angaben der Polizei im Bereich der B312 in Fahrtrichtung Metzingen kurz nach der Überleitung von der B27 zu einem schweren Verkehrsunfall in Aichtal (Kreis Esslingen) gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Nachdem gegen 00.20 Uhr über Notruf mehrere Anrufe aufgrund des Unfalls eingingen, rückte ein Großaufgebot von Rettungskräften und Polizei aus.

Augenzeugen berichteten laut Polizei von einem 25-jährigen Audi-Fahrer, der auf der B27 bei der Überleitung zur B312 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort über eine Schutzleitplanke geschanzt sein soll. Danach sei er mehrere Meter parallel zur B312 auf dem Grünstreifen gefahren, bis das Fahrzeug schlussendlich gegen einen Brückenpfeiler prallte. Der 25-Jährige wurde hierbei nach polizeilichen Aussagen in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, welche mit sieben Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort war.

Verletzter ins Krankenhaus eingeliefert

Der schwer verletzte Audi-Fahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 30.000 Euro. Die Fahrbahn war mehrere Stunden gesperrt und wurde gereinigt. Auf Nachfragen unserer Redaktion bei der Polizei ist die Strecke seit 5.30 Uhr wieder befahrbar.