11 Nicht zu übersehen: Heidi Klum und Tom Kaulitz bei Elton Johns After-Oscar-Party. Foto: AFP/JEAN BAPTISTE LACROIX

„And the Oscar goes to...“ – der Preis für das extravaganteste Kleid könnte in diesem Jahr an das deutsche Topmodel Heidi Klum gehen.















Eine After-Oscar-Party ohne Heidi Klum – kaum vorstellbar. Am Sonntagabend beehrte das deutsche Topmodel sowohl die Vanity-Fair-Party im „Wallis Annenberg Center for the Performing Arts“ als auch Elton Johns traditionelle Aids-Foundation-Party in West Hollywood. Zu beiden Events brachte die 49-Jährige ihren Ehemann, den Musiker Tom Kaulitz, mit.

Die Bergisch Gladbacherin legte dabei auch einen Outfit-Wechsel hin, der sich gewaschen hatte: Bei der Vanity-Fair-Party trug sie ein freizügiges Glitzerkleid in blassem Türkis mit einer XXL-Stola in der selben Farbe.

Zuvor, bei der Aids-Foundation-Party des britischen Sängers Elton John und seines Ehemanns David Furnish hatte sich Heidi Klum noch eine Spur extravaganter gezeigt: Das Model trug eine kanariengelbe Robe, die an eine Löwenzahn- oder Calendulablüte erinnerte.

Der Entwurf mit transparenter Schleppe, verriet Klum auf Instagram, stammt von dem libanesischen Modedesigner Georges Hobeika.

Auf dem sozialen Netzwerk zeigte die 49-Jährige übrigens auch hervorragende Manieren: Sie bedankte sich dort brav bei John und Furnish für die Einladung.