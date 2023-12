Änderungen bei SWR3: Michael Wirbitzky und Sascha Zeus verlassen Morningshow

1 Constantin Zöller und Rebekka de Buhr übernehmen die Morningshow bei SWR3. Foto: SWR/Niko Neithardt/SWR - Südwestrundfunk

Michael Wirbitzky und Sascha Zeus werden Mitte Januar nicht mehr Teil der SWR3-Morningshow sein. Diese übernimmt Constantin Zöller und Rebekka de Buhr.











SWR3-Hörer werden ab dem 15. Januar des kommenden Jahres nicht mehr mit Sascha Zeus und Michael Wirbitzky in den Tag starten. Wie der Sender am Montag mitteilte, übernehmen Constantin Zöller und Rebekka de Buhr künftig die „SWR3-Morningshow“, die zwischen 5 und 10 Uhr gesendet wird. Zeus und Wirbitzky waren insgesamt 28 Jahre lang die Stimmen der beliebten Radioshow bei SWR3. Verzichten müssen die Hörer auf die beiden Moderatoren aber nicht. Das Duo wird ab Januar 2024 die Sendung „SWR Move“ übernehmen, die um 16 Uhr startet. „Eine neue Herausforderung, klar! Aber nie mehr mitten in der Nacht aufstehen zu müssen, das hat was“, so Zeus. Und auch Kollege Wirbitzky ist glücklich: „Das ist doch cool, dass wir die Leute jetzt in den Feierabend begleiten können. Eine Umstellung für uns, aber sicher auch für die Hörerinnen und Hörer.“

Zöller moderierte zuletzt „SWR3 Now“

Auch das neue Team der Morningshow freut sich auf die neue Aufgabe. „Die Anti-Augenringe-Gelmaske liegt im Kühlschrank schon direkt neben der Flasche fürs Sektfrühstück. Ich freue mich wahnsinnig darauf, bald zusammen mit SWR3 Land aufzustehen“, wird Constantin Zöller in einer Pressemitteilung des SWR zitiert. Zuletzt moderierte Zöller die Sendung „SWR3 Now“ am Vormittag. Auch Kollegin Rebekka de Buhr ist für SWR3-Hörer keine Unbekannte – sie war als News-Anchor bereits Teil der Morningshow. „Die ‚SWR3 Morningshow’ hat mich schon in meiner Kindheit begleitet. Jetzt als Moderatorin ein Teil davon zu werden, ist unglaublich“, so de Buhr über die neue Aufgabe.