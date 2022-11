1 Kein Telefonklingeln im Rathaus: Die Ämter der Stadtverwaltung Esslingen waren am Mittwoch infolge einer Störung nicht erreichbar. Foto: Roberto Bulgrin

Infolge eines Stromausfalls ist die Stadtverwaltung Esslingen seit Mittwochnachmittag per Mail und Telefon nicht erreichbar. Auch der Bürgerservice ist betroffen.















So mancher Anruf in den Ämtern der Stadt Esslingen blieb am Mittwoch unbeantwortet: Wie die Pressestelle mitteilte war die Verwaltung infolge einer technischen Störung nicht erreichbar. Nach Angaben von Pressesprecherin Nicole Amolsch gingen bei den Behörden ab Mittwochnachmittag keine E-Mails und Telefonanrufe mehr ein.

Ursache sind den Angaben zufolge Serverprobleme nach einem Stromausfall. Aus diesem Grund stünden auch einige Dienstleistungen der Stadt im Bereich Bürgerservice nicht zur Verfügung.

„Die Techniker arbeiten mit Hochdruck daran, das Problem schnellstmöglich zu beheben“, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach Angaben von Amolsch könne es sein, dass das Problem auch noch am Donnerstag fortbesteht. Die Stadtverwaltung informiere die Öffentlichkeit, sobald die Störung behoben sei und bitte um Verständnis für die Unannehmlichkeiten.