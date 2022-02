Coronavirus in Baden-Württemberg Inzidenz im Südwesten nimmt weiter zu - 24 weitere Todesfälle

In Baden-Württemberg hat die Zahl der gemeldeten neuen Corona-Infektionsfälle weiter zugenommen. Auf den Intensivstationen wurden am Montag fünf Covid-Patientinnen und -Patienten mehr behandelt als am Tag zuvor.