AC/DC in München: Der OB verplappert sich

1 Gitarrist Angus Young Foto: imago/isslerimages

Die Rockband AC/DC kommt 2024 nach München – das verrät ausgerechnet der OB.











Wenn die weltbekannte australische Rockband AC/DC auf Tournee geht und dazu womöglich auch noch Auftrittsdaten in Deutschland ankündigt, ist das normalerweise ein regelrechter Event, der von großem medialem Interesse und entsprechendem Tamtam begleitet wird, weil hier nun mal ein zuvor streng gehütetes Geheimnis gelüftet wird. Wer davon als Erstes weiß, dem ist Aufmerksamkeit sicher. Diesmal gelang das Kunststück ausgerechnet Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Allerdings eher unfreiwillig. Denn als er jetzt vom Bayerischen Rundfunk gefragt wurde, was denn im Rahmenprogramm zur Eröffnung der Fußball-EM im kommenden Juni im Münchener Olympiastadion stattfinden würde, sagte Reiter: Gar nichts werde im Stadion in Sachen Fanfest passieren, denn leider sei die Arena am 12. Juni schon für einen Auftritt von AC/DC gebucht.