1 Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Bandenmäßigen Sammlungsbetrugs. Foto: picture alliance / dpa/Friso Gentsch

Drei Männer und eine Frau sollen am Freitagnachmittag in Esslingen Geld für eine Einrichtung gesammelt haben, die es gar nicht gibt. Die Polizei sucht nun weitere Geschädigte.















Sie sollen in Esslingen Geld für eine gemeinnützige Einrichtung gesammelt haben, die es gar nicht gibt: Die Polizei ermittelt gegen drei Männer und eine Frau wegen des Verdachts des bandenmäßigen Sammlungsbetrugs. Wie die Polizei am Montag berichtete, waren die 19- bis 28-Jährigen bereits am Freitagnachmittag in Esslingen unterwegs. Passanten hatten gegen 14.40 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem mehrere Verdächtige offenbar im Bereich des Lammgartens Geld gesammelt hatten. Im Zuge der Fahndung wurde das Quartett in der Mühlstraße in einem Auto angehalten und kontrolliert. Kurz vor der Kontrolle hatten die Insassen Spendensammlungslisten einer vermeintlich gemeinnützigen, jedoch nicht existenten Einrichtung aus dem Fahrzeug geworfen. Die Polizei sucht nun nach Geschädigten. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 07 11/3 99 00 zu melden.