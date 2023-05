Das Forum der Kulturen in Stuttgart wird 25 „Wir sind noch lange nicht überflüssig“

25 Jahre nach der Gründung des Dachverbandes der Stuttgarter Migrantenvereine sehen die Hauptakteure Sami Aras und Rolf Graser Fortschritte in der Gesellschaft. Nach wie vor gebe es aber auch rassistische Tendenzen. Von der Kommunalpolitik wünschen sie sich mehr finanzielle Unterstützung und einen zentralen Standort für das Haus der Kulturen – am liebsten in der Eberhardstraße.