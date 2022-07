1 50 Jahre lang hat Ulrike Mensing an der Volkshochschule Esslingen mit einer großen Liebe zur englischen Sprache und ansteckender Begeisterung Konversationskurse geleitet. Foto: Gaby Weiß

Nach einem halben Jahrhundert und 100 Semestern beendet Ulrike Mensing ihre Englisch-Konversationskurse an der Volkshochschule Esslingen.















Link kopiert

Im Landolinshof unterm Dach hat sie 1972 begonnen, später hat sie im Faulhaberschen Haus, im Bebenhäuser Pfleghof, in Räumen an sämtlichen Esslinger Gymnasien, im Dick-Center und natürlich in den letzten Jahren auch im neuen VHS-Gebäude auf dem Hengstenberg-Areal unterrichtet. 50 Jahre ist es her, dass Ulrike Mensing ihren ersten Englisch-Kurs an der Volkshochschule (VHS) Esslingen übernahm. In diesem Sommer hört sie damit auf: „Ich habe immer gesagt: Das halbe Jahrhundert mache ich voll. Die 70 Dienstjahre wie die Queen, die schaffe ich eh nicht“, sagt die 74-Jährige lachend. Ihre Kurse bei der VHS Aichwald und ihre privaten Englisch-Gesprächsrunden führt sie weiter: „Damit habe ich später begonnen, da sind es noch keine 50 Jahre.“