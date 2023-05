Abschied in der Schleyerhalle

1 Andreas Kroll (links), Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft und Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper überreichen den Sold-out-Award an Helene Fischer. Foto: in.Stuttgart/Steffen /Schmid

Der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper kennt sich nicht nur mit Hits der Schlagerwelt aus. Er hat auch eine besondere Beziehung zu Stars der Branche. Zwei Sängerinnen nahm er bereits das Ja-Wort ab: Bei den Eheschließungen von Andrea Berg (2007) fungierte der CDU-Politiker als Standesbeamter wie auch bei Vanessa Mai (2017), damals in seiner Zeit als Rathauschef in Backnang.

Immer wieder wird spekuliert, wann Helene Fischer und Thomas Seitel Hochzeit feiern. Sollten sie es nicht bereits ohne Wissen der Öffentlichkeit getan haben (seit Kurzem trägt sie wohl einen neuen Ring), könnten beide bei Nopper anklopfen: Diese ehrenvolle Aufgabe übernimmt er gern, als Rathauschef darf er es.

2018 hatte sie ebenfalls die Schleyerhalle fünfmal gefüllt

Am Sonntagabend durfte Frank Nopper die Schlagerkönigin kurz vor ihrem letzten Stuttgart-Konzert treffen. Backstage überreichte der OB zusammen mit Andreas Kroll, dem Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart und damit Vermieter der Schleyerhalle, den „Fünffach-Sold-Out-Award“. Demnach waren alle fünf Konzerte in einer Woche ausverkauft. „Neuer Rekord in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle“ steht auf der „Urkunde“.

Schon einmal bekam Helene Fischer diese Auszeichnung an diesem Ort. 2018 hatte sie ebenfalls bei fünf Auftritten in einer Woche die Halle gefüllt, womit der Uralt-Rekord von Tina Turner von 1987 mit vier ausverkauften Show geknackt war. 2018 waren bei der Schlagerkönigin insgesamt 50.000 Fans gezählt worden. Inzwischen haben mehr Platz. Deshalb ist es ein neuer Rekord.

Ein Abend mit Helene Fischer bedeutet auch: Sehr viel Technik vor, hinter und über der Bühne. Andreas Kroll, der Chef von in.Stuttgart, ist froh, dass die als veraltet geltende Schleyerhalle die hohen Ansprüche der aktuellen Helene-Fischer-Tour erfüllt hat, was also auch die Höhe der Halle betrifft. Auf lange Sicht reiche die bisherige Bühne aber nicht, weshalb die Veranstaltungsgesellschaft für einen Neubau plädiert.

Auch DJ Bobo hat für zwei ausverkaufte Shows in der Porsche-Arena – bereits am Samstag – den „Sold-out-Award“ bekommen. Zusammengerechnet sind mehr als 10.000 Fans gekommen, um gleich neben der Schleyerhalle den Schweizer und sein Ensemble für ihr 30-Jahr-Bühnenjubiläum zu feiern.