Heimat-Check Stuttgart So stark unterscheiden sich die Stadtbezirke bei der Lebensqualität

Wo ist die Lebensqualität in den 23 Stuttgarter Stadtbezirken am besten? Die Antworten der Teilnehmer an unserer nicht repräsentativen Umfrage Heimat-Check fallen unterschiedlich aus. Ein Stadtbezirk liegt jedoch klar vorn.