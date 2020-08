Landkreis mietet in großem Stil Ersatzbüroräume an

Der Altbau des Esslinger Landratsamts (rechts) ist dem Abriss geweiht. Foto: Roberto Bulgrin

Der Altbau des Esslinger Landratsamts fällt der Abrissbirne anheim. Damit die Beschäftigten in der Zeit bis zum Einzug in das neue Gebäude nicht auf der Straße stehen, hat der Landkreis in großem Stil Büroräume angemietet. Die haben ihren Preis.

Esslingen - Rund 1,5 Millionen Euro im Jahr für ungenutzte Büroräume – das klingt nach Verschwendung. Doch für den Landkreis Esslingen geht die Rechnung auf. Um angesichts eines überhitzten Immobilienmarkts zu verhindern, dass die Verwaltung in zwei Jahren auf der Straße sitzt, hat man im Landratsamt jetzt schon Nägel mit Köpfen gemacht. Die Sicherheit hat ihren Preis: Seit dem Januar laufen die Mietverträge für die Interimsunterkünfte im ES in der Berliner Straße und für das Fleischmannhaus. Vom 1. April 2021 an steigt der Landkreis zudem im Württemberger Hof ab.