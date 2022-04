1 Frühere Abiturienten bei der Deutsch-Klausur. Foto: dpa/Thomas Warnack

Mit der Reifeprüfung von früher hat das Abi 2022 kaum noch etwas zu tun. Heute ist das Abi bunt. Das hat auch Folgen für die Prüfungen in der Pandemie.















Link kopiert

In den nächsten Wochen wird es ernst. Das Abitur beginnt am Montag. Fast fünfzigtausend Schülerinnen und Schüler brüten dann allein in Baden-Württemberg wieder über ihren Klausuren. Die meisten von ihnen werden nervös sein – manche mehr, andere weniger. Das ist auch eine Frage des Temperaments. Wichtig ist die Prüfung immer noch, obwohl das Abitur heute längst nicht mehr jene „Reifeprüfung“ ist, als die es früher so selbstverständlich apostrophiert wurde.