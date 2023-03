Regisseur Robert Schwentke über „Seneca“ Sterben ist gar nicht so leicht

Er stammt aus Stuttgart, lebt in Los Angeles und dreht Filme mit Stars wie John Malkovich, Helen Mirren und Bruce Willis: Robert Schwentke. Jetzt erzählt er in der Satire „Seneca“ vom Leben und Selbstmord eines antiken Querkopfs. Wir haben Robert Schwentke in Stuttgart getroffen.