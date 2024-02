Abfahrt der B 10 bei Reichenbach: 80 000 Euro Schaden bei Unfall

1 Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (Symbolfoto) Foto: dpa/David Inderlied

In Reichenbach (Kreis Esslingen) ist in der Nacht zu Freitag ein 38-Jähriger aus unklaren Gründen von der Straße abgekommen. Er fuhr gegen ein Brückengeländer. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.











Der Schaden, den ein 38-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen auf der Landesstraße 1201 bei Reichenbach (Kreis Esslingen) verursacht hat, wird von der Polizei auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

Der Mann war gegen 1.40 Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse auf der Abfahrt Reichenbach von der B 10 in Richtung Göppingen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in das dortige Brückengeländer. Niemand wurde verletzt. Der Mercedes war jedoch nach dem Unfall so stark beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst abtransportiert werden musste.