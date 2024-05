Abends in der Stuttgarter Klett-Passage: „Die Kletti ist ein Dauerbrennpunkt“

7 Die Polizei verstärkt ihre Präsenz in der Passage – und dient vielen Wegsuchenden als Ansprechpartner für Auskünfte. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Im Stuttgarter Hauptbahnhof und in der Klett-Passage steigt die Zahl der Straftaten. Die Politik diskutiert hitzig über Gegenmaßnahmen. Ein Freitagabend in der Passage – zwischen Feiernden und Menschen ohne Perspektive.











Der akustische Angriff erfolgt unerwartet und lautstark. „Scheiß Saarbrücker Hurensöhne“, brüllt eine rund zehnköpfige Gruppe junger Männer, alle mit Koffer und in schwarzen T-Shirts. Einige Passanten bleiben irritiert stehen. Nach knapp einer Minute ist der skandierende Haufen vorbeigezogen, die Parolen verhallen in den Tiefen der Gänge. Was das sollte? Keiner weiß es, aber die meisten wundern sich nicht. Herzlich willkommen in der Stuttgarter Klett-Passage.