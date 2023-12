Verkehrsunfall auf der A81: Ferrarifahrer (32) schwer verletzt

1 Auf der 81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim hat es am Donnerstag gekracht (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Stephan Jansen

Am Donnerstagabend gab es auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim einen Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei verletzt, eine davon schwer.











Link kopiert

Auf der A81 hat sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim ein Unfall ereignet. Laut der Polizei wurden dabei zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Zusätzlich entstand ein Schaden von zirka 300.000 Euro.

Der 32-jährige Lenker eines schwarzen Ferrari Roma fuhr von Stuttgart kommend in Richtung Heilbronn. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam er gegen 22.45 Uhr bei Mundelsheim nach links von der Fahrbahn ab, prallte in die Leitplanken, wurde nach rechts abgewiesen und schleuderte dort ebenfalls in die Leitplanken, wurde von dort wieder nach links abgewiesen und kam mit seinem Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung an den Leitplanken zum Stehen.

Über die gesamte Strecke wurden verschiedene Betriebsstoffe und Teile des Fahrzeuges auf allen Fahrstreifen verteilt. Ein 42-jähriger Lenker eines Opel Zafira konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr über die umherliegenden Fahrzeugteile. Der leicht beschädigte Opel blieb fahrbereit. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 32-Jährigen und seinen leicht verletzten 48-jährigen Beifahrer in umliegende Krankenhäuser. Der Ferrari war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeuges und Nassreinigung der Fahrstreifen musste die Richtungsfahrbahn Heilbronn bis 02:40 Uhr voll gesperrt werden.

Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Es kam zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen. An der Unfallstelle waren der Rettungsdienst, die Autobahnmeisterei Ludwigsburg, die Feuerwehr und das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.