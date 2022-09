4 Wegen eines Unfalls wurde die A81 Richtung Heilbronn gesperrt. Foto: KS-Images.de / Patrick Rörig/Karsten Schmalz

Die Autobahn Richtung Heilbronn muss am Donnerstagabend voll gesperrt werden. Grund hierfür ist ein Unfall bei Mundelsheim, bei dem zwei Personen verletzt werden, eine davon schwer.















Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Mundelsheim (Landkreis Ludwigsburg) sind ein achtjähriges Mädchen und ein 66-jähriger Mann verletzt worden. Der 50 Jahre alte Fahrer des Autos sei am Donnerstagabend gegen 18 Uhr „vermutlich aufgrund Sekundenschlafes“ von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er habe einen Grünstreifen überfahren. Das Auto wurde dann zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam an der Mittelleitplanke zum Stehen.

Der 66-jährige Beifahrer sei schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Mädchen sei leicht verletzt. Der 50-Jährige und zwei weitere Mitfahrer blieben demnach unverletzt.

Die Autobahn musste in Richtung Heilbronn für rund eine Stunde gesperrt werden, so dass sich der Verkehr auf rund sieben Kilometer staute, wie es weiter hieß. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entsteht wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 45.000 Euro.