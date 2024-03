Unfall bei Rutesheim: A8 in Richtung Stuttgart über Stunden gesperrt

A8 in Richtung Stuttgart über Stunden gesperrt

6 Ein Auto landete nach dem Unfall in der Böschung. Foto: Karsten Schmalz/KS-Images.de

Mehrere Fahrzeuge kollidieren am Dienstagnachmittag auf der A8 bei Rutesheim. Für die Unfallaufnahme und Bergung muss die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden.











Link kopiert

Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen hat am Dienstagnachmittag für eine Sperrung der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart im Bereich der Ausfahrt Rutesheim (Kreis Böblingen) gesorgt. Zeitweise staute sich der Verkehr auf einer Länge von bis zu acht Kilometern.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 25-Jähriger in einem Renault-Transporter gegen 15.30 Uhr beim Überholen einen VW Caddy neben ihm übersehen. Die beiden Fahrzeuge streiften sich, der 72-jährige Caddy-Fahrer wich aus und stieß auf der linken der drei Spuren schließlich mit dem BMW X3 einer 37-Jährigen zusammen.

Der BMW krachte gegen eine Betonschutzwand, schleuderte über alle Fahrspuren nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und blieb letztlich etwa zehn Meter abseits an der Böschung hinter der Leitplanke stehen. Die BMW-Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen 16 Uhr hob der Helikopter ab. Wegen des Notarzteinsatzes war die A8 komplett gesperrt worden. Die Strecke war aber auch in den Stunden danach immer wieder komplett dicht.

Der Abschleppdienst rückte um 17 Uhr an, die Bergung des BMW nahm einige Zeit in Anspruch. Ortskundige Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Auch gegen 21.30 Uhr war die rechte Spur weiterhin wegen Reparatur- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Polizei bezifferte den Schaden an den Autos und Verkehrseinrichtungen auf etwa 80.000 Euro.