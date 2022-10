1 Eine 29-Jährige erlag nach dem Unfall im Krankenhaus ihren Verletzungen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Tim Oelbermann

Am Montag schneidet ein Kastenwagen auf der A6 bei Mannheim ein Auto, welches daraufhin an eine Betonleitwand prallt. Der Unfallfahrer flüchtet. Eine Beteiligte erliegt einen Tag danach ihren Verletzungen.















Nach einem schweren Autounfall am Montag auf der A6 bei Mannheim ist eine Frau gestorben. Die 29-Jährige erlag in einer Klinik ihren Verletzungen einen Tag nach dem Unfall. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Frau war am Sonntag Beifahrerin in einem Auto, das von einem Kastenwagen geschnitten wurde und in der Folge gegen eine Betonleitwand schleuderte. Der Unfallverursacher im Kastenwagen fuhr davon, die Polizei suchte nach Zeugen.

Ein heranfahrender Autofahrer erkannte den Unfall zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Er verletzte sich ebenfalls schwer, der Mitfahrer der Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Schaden von 30 000 Euro.