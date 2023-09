1 An der Raststätte Sindelfinger Wald kontrollierte die Polizei den Verdächtigen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Auf der A 8 bei Sindelfingen hat die Polizei am Wochenende einen 50-Jährigen festgenommen, der mit einem Kilogramm mutmaßlichem Rauschgift im Auto unterwegs war.















In der Nacht zum Samstag haben Polizisten auf der A 8 bei Sindelfingen (Kreis Böblingen) einen 50-Jährigen festgenommen. Wie das zuständige Präsidium in Ludwigsburg am Montag mitteilte, steht der Mann unter Verdacht Drogen transportiert zu haben.

Der Mann fiel einer Streife gegen 3.40 Uhr bereits kurz vor dem Engelbergtunnel auf der A 81 in Richtung Stuttgart auf, weil seine Fahrweise sehr unsicher wirkte. Daraufhin kontrollierten die Beamten den Mann an der Raststätte Sindelfinger Wald. Dabei bemerkten die Polizisten, dass der Tatverdächtige offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht.

Außerdem fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Mietwagens etwa ein Kilogramm weißes Pulver, mutmaßlich Rauschgift. Der Mann hatte zudem mehrere gefälschte Dokumente und einen außergewöhnlich hohen Betrag Bargeld bei sich.

Er wurde vorläufig festgenommen, seit Samstag befindet er sich in Untersuchungshaft.