1 Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Foto: dpa/Wolfram Kastl

Am Mittwoch kreiste ein Polizeihubschrauber über Leinfelden-Echterdingen. Der Grund: Ein 78-jähriger Mann war als vermisst gemeldet worden. Gegen 22 Uhr trafen Beamte den Mann schließlich wohlbehalten an.

Leinfelden-Echterdingen - Zahlreiche Streifenwagen, Personenspürhunde und ein Polizeihubschrauber haben am Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen nach einem vermissten 78-Jährigen gesucht – und ihn am späten Abend schließlich gefunden. Eine Angehörige des Mannes teilte gegen 17 Uhr mit, dass der an Demenz erkrankte Mann gegen neun Uhr seine Wohnung in Stetten verlassen hatte und noch nicht zugekehrt war. Nachdem auch private Suchen bislang erfolglos geblieben waren, wurde unmittelbar nach der Vermisstenanzeige mit zahlreichen Einsatzkräften nach dem Mann gesucht. Gegen 22 Uhr fanden Beamte der Filderstädter Polizei den Vermissten auf einem Wanderweg im Bereich der Burkhardtsmühle. Er war wohlauf und wurde dem Rettungsdienst übergeben.