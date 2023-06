1 Susanne Kunschert, Renate und Thomas Pilz stehen für sichere Automation und einen besonderen Führungsstil. Foto: Ines Rude/l

Pilz in Ostfildern steht nicht nur für sichere Automation. Bekannt ist die Firma auch für ihre besondere Unternehmenskultur. Jetzt wird der Betrieb 75 Jahre alt.















Link kopiert

Pressegespräche bei Pilz sind anders. Wer Nüchternheit erwartet oder eine Unternehmensführung, die ihrem Gesprächspartner Überlegenheit demonstriert, der wird überrascht. Die Geschwister Susanne Kunschert und Thomas Pilz geizen nicht mit klaren Worten und Emotionen. Es gibt Kritik an Politik und Gesellschaft. Es wird umarmt. Es fallen Tränen – in aller Öffentlichkeit, ohne Scham. In den Geschäftsräumen in Ostfildern-Nellingen herrscht eine besondere Art der Führungs- und Firmenkultur, begründet durch die Mutter der Chefs, die überregional bekannte Unternehmerin Renate Pilz. Nun wird ihre Firma 75.