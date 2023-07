6 Familien aus Stuttgart und Region erzählen Haus mit Garten? Oder Wohnung zur Miete? So wohnen wir

Im Familienleben gibt es viele Fragen: Wie wollen wir wohnen, wofür verplanen wir unser Budget oder wohin gehen wir in den Urlaub? 6 Familien aus Stuttgart und Region geben in einer Serie private Einblicke in ihren Alltag. Heute zeigen sie uns ihr Zuhause.