50 Jahre Kreisfeuerwehrverband Esslingen-Nürtingen: Die Feuerwehr feiert – und mahnt

1 An historischer Stätte begrüßt Florian Schepp, der Vorsitzende des Feuerwehrkreisverbands, die Gäste des Festakts. Foto: Roberto Bulgrin

Der Kreisfeuerwehrverband Esslingen-Nürtingen begeht den Festakt zu seinem 50-jährigen Bestehen genau in dem Saal, in dem 1853 der Deutsche Feuerwehrverband gegründet worden war. Neben vielen lobenden Worten sind an dem Abend auch eindringliche Appelle zu hören.











Der Rahmen hat perfekt gepasst: ein festlich geschmückter, historischer Saal in Staigers Waldhorn, 180 gut gelaunte Gäste, ein leckeres Menü, ein guter Service und ein kurzweiliges Programm. Draußen vor dem Eingang machte ein Oldtimer-Löschfahrzeug unmissverständlich darauf aufmerksam, worum es an diesem Abend in Plochingen ging. Der Feuerwehrkreisverband Esslingen-Nürtingen (FKV) feierte sein 50-jähriges Bestehen, ebenso launig wie musikalisch moderiert von dem „Schwäbischen Botschafter“ Wolfgang Seljé, unterstützt vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen.