Der Landkreis Esslingen in seiner heutigen Form wurde vor 50 Jahren aus der Taufe gehoben. Zum runden Geburtstag gab es jetzt ein Bürgerfest im Freilichtmuseum Beuren. Das sind die Impressionen.















Im Jahr 1973 fand in Baden-Württemberg die Landkreisreform statt – und so feiert auch der heutige Kreis Esslingen seinen 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass waren die Kreisbewohner am Sonntag zum „Fest für alle“ ins Freilichtmuseum Beuren eingeladen – wohl hitzebedingt waren jedoch nicht ganz so viele Gäste gekommen wie erwartet. Der Feierlaune im Festzelt und an den zahlreichen Mitmach- und Informationsständen tat das allerdings keinen Abbruch. Unter anderem trug die Tanzjugend der Echterdinger Tracht mit ihrem Auftritt zum Gelingen des Festes bei, aber auch die Jazz-Band Dibraya aus der israelischen Partnerstadt Givatayim. Foto: Andreas Kaier