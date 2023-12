43-Jähriger unter Drogeneinfluss: Rollerfahrer bei Unfall in Köngen schwer verletzt

Rollerfahrer bei Unfall in Köngen schwer verletzt

1 Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten. (Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

In Köngen (Kreis Esslingen) hat sich am Dienstagabend ein 43-jähriger Rollerfahrer bei einem Sturz schwer verletzt. Offenbar stand er bei dem Unfall unter Drogeneinfluss. Er wurde in eine Klinik gebracht.











Link kopiert

Bei einem Unfall in Köngen (Kreis Esslingen) hat sich ein Rollerfahrer schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stand der Mann unter Drogeneinfluss, als er mit seinem Roller auf der Bahnhofstraße in Richtung Denkendorf fuhr und über eine Verkehrsinsel stürzte, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit.

Zuvor war der 43-Jährige offenbar vom Gelände einer Tankstelle heruntergefahren. Er verletzte sich durch den Sturz schwer und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei mit einem Test einen Alkoholwert von rund einer Promille fest, außerdem stand der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss weiterer Drogen. Er musste im Krankenhaus Blutproben abgeben. Als die Polizei ebenfalls seinen Führerschein einziehen wollte, gab der Mann an, diesen verloren zu haben.