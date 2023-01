1 Der Prozess wird am Dienstag fortgesetzt. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Weil er seine Ex-Freundin mit ihrem Kopftuch gewürgt haben soll, steht ein 41-Jähriger aus dem Kreis Esslingen seit Montag vor dem Landgericht. Die Anklage wirft ihm unter anderem versuchten Totschlag vor.















In der Zeit zwischen den Jahren geht es auch bei der Justiz etwas ruhiger als sonst zu. So stand am Montag, dem ersten Werktag im neuen Jahr, vor dem Stuttgarter Landgericht genau ein einziger Fall auf der Tagesordnung. Aber der hatte es in sich und von buchstäblicher Ruhe konnte wenig Rede sein. Immer wieder kochten bei dem 41-Jährigen, der sich unter anderem wegen versuchten Totschlags vor der ersten Großen Strafkammer verantworten muss, lautstark die Emotionen hoch. Der Vorsitzende Richter Joachim Holzhausen hatte anfangs Verständnis, musste dann aber mehrmals selbst die Stimme erheben, um den Angeklagten und auch das Opfer, das als Nebenklägerin im Saal saß und mitunter ihren Unmut deutlich zeigte, zu einem angemessenen Verhalten zu ermahnen.