41-Jähriger aus Esslingen: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

1 Die Beamten fanden bei der Wohnungsdurchsuchung über 600 Gramm Cannabis. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Paul Zinken

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Esslingen hat die Polizei am Dienstag mehr als 600 Gramm Marihuana sichergestellt. Ein 41-Jähriger wurde festgenommen, er steht unter dem Verdacht monatelang und kiloweise mit Drogen gehandelt zu haben.











Die Polizei hat am Dienstag einen 41-Jährigen in Esslingen festgenommen, der kiloweise mit Drogen gehandelt haben soll. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden 600 Gramm Marihuana und weitere Beweismittel gefunden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Meldung mit.

Der 41-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Andere Ermittlungen hatten die Polizei auf die Fährte des Esslingers geführt. Neben den illegalen Drogen fanden die Beamten bei der richterlich angeordneten Durchsuchung auch eine Cannabis-Pflanze und Dealerutensilien.