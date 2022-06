1 Stipendiat Sebastian Pollak vor dem Satz aus Bierflaschen und Spraydosen, der den Titel der Keramikfigur im Hintergrund verrät. Foto: /Petra Bail

Zum 30. Geburtstag des Kulturpark Dettinger in Plochingen gab es eine große Sause mit der Langen Kunstnacht, Rockkonzert und einem Parkfest.















Link kopiert

Ein ganzes Wochenende lang Party. So stellt man sich einen 30. Geburtstag vor. Schließlich kann von Alter keine Rede sein, auch wenn der Jubilar bereits mehr als 150 Jahre Jahre auf dem Buckel hat. Sorgfältig restauriert, sieht man dem unter Denkmalschutz stehenden Kulturpark Dettinger in Plochingen die Jahre nicht an. Im Gegenteil, das kulturell wertvolle Areal ist lebendiger denn je. Das zeigte die vom Kulturamt organisierte Feier am Wochenende.