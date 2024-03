22-Jähriger wollte seine Freundin entstellen: Messerattacke vor Wendlinger Polizei – Mann zu acht Jahren Haft verurteilt

1 Ein Mann muss wegen des Angriffs auf seine Freundin ins Gefängnis. Foto: dpa/Britta Pedersen

Das Landgericht Stuttgart hat einen Mann zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Die 19. Strafkammer sah es als erwiesen an, dass er im September 2023 in Wendlingen seine Freundin mit einem Multifunktionstool angegriffen hat, um ihr Gesicht zu entstellen.











Ausgerechnet vor dem Polizeiposten wird in der Nacht auf den 8. September 2023 in Wendlingen eine Frau mit Messerstichen schwer verletzt. So spät war dort niemand mehr, der ihr hätte zur Hilfe kommen können. Die 19. Strafkammer des Landgerichts sieht es als erwiesen an, dass die 31-Jährige von ihrem Freund angegriffen wurde, der sie aus Eifersucht entstellen wollte. Den 22-Jährigen haben die Stuttgarter Richter am Montag zu acht Jahren Haft wegen schwerer und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Der Mann muss zudem die Verfahrenskosten zahlen.