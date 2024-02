22-Jähriger soll Freundin niedergestochen haben: Versuchter Mord in Wendlingen – Tat in Selbstgesprächen eingeräumt?

Versuchter Mord in Wendlingen – Tat in Selbstgesprächen eingeräumt?

1 Die Tatwaffe wurde beim Wendlinger Rathaus entdeckt. Foto: / Feicht

Ein 22-Jähriger steht vor dem Stuttgarter Landgericht, weil er in Wendlingen auf seine Freundin eingestochen haben soll. Jetzt sagte ein Mithäftling des Angeklagten als Zeuge aus. Er will in der Zelle ein Selbstgespräch mitgehört haben.











Vor dem Polizeiposten Wendlingen wird in der Nacht zum 8. September 2023 eine Frau blutüberströmt auf der Straße gefunden. Ein Augenzeuge, der im Haus gegenüber wohnt, ruft die Rettungskräfte. Mit schweren Stich- und Schnittverletzungen wird die 31-jährige Frau in ein Krankenhaus gebracht. Ihren Freund nimmt eine herbeigerufene Streife unter dringendem Tatverdacht noch vor Ort fest. Er kommt in Untersuchungshaft.