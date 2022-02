1 Gut ambulant versorgt zuhause: Wer möchte das nicht sein? Foto: imago/U. Grabowsky

Mehr Bedürftige – weniger Pfleger. Das wird 2030 die Lage in Baden-Württemberg sein. Laut einer Studie brauchen dann deutlich mehr Senioren Pflege als angenommen.















Stuttgart - – Wissenschaftler der Universität Bremen kommen in einer Studie für die Barmer-Krankenkasse zu dem Schluss, dass dem Land Baden-Württemberg in wenigen Jahren eine gravierende Pflegelücke droht. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag stellte Winfried Plötze, der Landesgeschäftsführer der Barmer in Baden-Württemberg, die wichtigsten Daten des sogenannten Barmer-Pflegereports vor: Demnach werden in acht Jahren 710 000 Menschen in Baden-Württemberg auf Pflege angewiesen sein werden. Das sind 127 000 Pflegebedürftige mehr als bisher angenommen. Gleichzeitig werden 4000 Pflegekräfte fehlen, um diese Menschen zu versorgen.