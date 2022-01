1 Frank Buß geht mit Optimismus ins Jahr 2022. Foto: Roberto Bulgrin

Von C wie Corona über B wie Bahnhof bis zu M wie Mobilität: Der Plochinger Bürgermeister Frank Buß nimmt Stellung zu den alten und neuen Aufgaben, die in diesem Jahr auf seine Stadt zukommen















Plochingen - Können die Handwerker den ausgeklügelten Zeitplan bei der langwierigen Sanierung des Plochinger Gymnasiums halten? Was passiert mit dem Bahnhofsbereich und der Verkehrsführung durch die Stadt? Wie geht es mit dem Radschnellweg weiter? Und wie will Plochingen die Probleme mit fehlenden Kindergartenplätzen lösen und was tut sie für den Klimaschutz? Der Bürgermeister Frank Buß kommentiert die großen Themen, die in diesem Jahr für seine Stadt anstehen.