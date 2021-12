16 Immer für einen guten Spruch gut: Weitspringerin Malaika Mihambo Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin MŸller

Wir stellen markante Zitate des Sportjahres 2021 noch einmal zusammen – und erinnern uns gut an sie.















Link kopiert

Stuttgart - Wer macht die besten Sprüche? Wer gibt die pfiffigsten Antworten? Und wer besitzt durchaus ein philosophisches Talent? Gute Frage. Wenige sind es nicht. Und manche hätten am besten gar nichts gesagt im Sportjahr 2021. Zwei überragende Zitate lieferte der schwedische Fußballer Zlatan Ibrahimovic – wer sonst? Auch mit seinen 40 Jahren ist er immer noch grenzenlos selbstbewusst. Auf die Frage der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“, ob er an Gott glaube, antwortete „Ibra“, der aktuell für den AC Mailand spielt, gewohnt salopp: „Nein. Ich glaube nur an mich selbst.“ Ebenso eine klare Meinung hat der Stürmer zu einem möglichen Leben im Jenseits, also nach dem Tod. „Wenn du tot bist, bist du tot“, erklärte er seine Sicht der Dinge. Zur Fotostrecke mit starken Sprüchen und Zitaten des Jahres.