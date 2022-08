1 Der Waldkindergarten Aichhörnchen feiert 20-jähriges Bestehen. Gleichzeitig werden der neue Platz und der neue Bauwagen eingeweiht. Foto: /Andreas Kaier

Den Aichwalder Kindergarten Aichhörnchen gibt es seit 20 Jahren. Am 24. September wird ein großes Geburtstagsfest gefeiert. Auch in den anderen Schurwaldgemeinden Lichtenwald und Baltmannsweiler gibt es das Angebot als Alternative für die Eltern zur herkömmlichen Kita.















Der Waldkindergarten Aichhörnchen in Aichwald war der erste seiner Art auf dem Schurwald. In diesem Jahr wird er 20 Jahre alt und lädt zum großen Geburtstagsfest ein. Gefeiert wird zudem die Einweihung des neuen Kindergartengeländes und des neuen Bauwagens, der zwar offiziell schon seit Januar in Betrieb ist, aber wegen der Corona-Auflagen vom Frühjahr noch nicht offiziell eingeweiht werden konnte. Doch soll an diesem Tag nicht nur gefeiert werden. „Wir wollen unseren Gästen einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit geben und was hier im Kindergarten passiert“, sagt Riccarda De Vico vom Trägerverein.