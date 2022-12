1 Wie motiviert man Männer, mehr als die üblichen zwei Monate Elternzeit zu nehmen? Foto: dpa/Uwe Anspach

Eine aktuelle Studie zeigt: Bis zur gleichberechtigten Aufteilung von Sorge- und Hausarbeit in Familien ist es noch ein weiter Weg. Daran ändern auch die Vätermonate beim Elterngeld nichts. Doch Forscher und der Landesfamilienrat haben Ideen, wie man Väter zu mehr Elternzeit bewegen kann.















Dass die 7,7 Milliarden Euro, die der Bund dieses Jahr an Steuergeldern ins Elterngeld gesteckt hat, umsonst sind, will Forscher Mathias Huebener vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BIB) nicht sagen, immerhin würden heute doppelt so viele Väter in Elternzeit gehen wie vor der Einführung dieser Leistung vor 15 Jahren. Tatsächlich ist es heute fast jeder zweite.