13 Feuerwehreinsätze in Vonovia-Hochhäusern

5 Anandha Rangarajan und seine Tochter sind im Aufzug festgesessen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Seit August muss die Feuerwehr regelmäßig Bewohner von Vonovia-Hochhäusern in Stuttgart aus Aufzügen retten. Die Situation bessert sich nicht. Mieter drohen der Stadt mit Untätigkeitsklage.















Stuttgart - Noch vor vier Wochen war die Hoffnung auf friedliche Feiertage groß im Nordbahnhofviertel. Die Handwerker rückten an, und eigentlich sollten die massiven Aufzugprobleme in zwei Hochhäusern von Deutschlands größtem Wohnungsunternehmen Vonovia damit Geschichte sein. Doch die Hoffnung sollte sich nicht erfüllen. Nach wie vor versetzen die anfälligsten Aufzüge der Stadt Hunderte Bewohnerinnen und Bewohner der Gebäude in Angst.