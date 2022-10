1 Die neue Heimat von fast 1000 geflüchteten Frauen und Kindern: zwei Boardinghäuser in einem unwirtlichen Gewerbegebiet in Weilimdorf Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Stadt hat mit dem umstrittenen Eigentümer Verträge über mehr als 540 Appartements und Hotelzimmer geschlossen. Die Mieten sind astronomisch.















Die Stadt hält zur Unterbringung von Flüchtlingen an ihrem umstrittenen Vorhaben fest, bei der Göppinger Eigentümergemeinschaft Dober & Dr. Dobler mit einem auf fünf Jahre angelegten Vertrag 276 Apartments in zwei Boardinghäusern (Holderäckerstraße 35 und 35 a) in Weilimdorf anzumieten. Dort bringt die Firma Bosch seit Jahren bis zu 98 indische Arbeitskräfte immer für einige Monate unter. Die übrigen Appartements waren und sind teilweise noch dauerhaft vermietet, was baurechtlich unzulässig ist, weil es sich um ein Gewerbegebiet handelt. Mit der Aussicht, an die Stadt vermieten zu können, sind die Eigentümer dabei, die Bewohner auf die Straße zu setzen – auch mit rüden Methoden, wie Betroffene übereinstimmend sagen.