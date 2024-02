10 Jahre Krieg in der Ukraine: Friedensgespräche und Stellungskrieg

1 Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Truppenbesuch nahe der Frontlinie Foto: dpa/Uncredited

Die kommenden Monate entscheiden darüber, ob die Ukraine als unabhängiger, freier Staat überleben kann. Oder ob es ein russischer Wurmfortsatz wird.











Es begann irgendwann in der Nacht zum 22. Februar: Soldaten in grünen Uniformen tauchen auf der ukrainischen Krim auf. Sie sichern wichtige Kreuzungen und den Flughafen der Stadt Anapa, blockieren ukrainische Kasernen, patrouillieren ohne Hoheitsabzeichen an den Ärmeln ihrer Uniform durch die Straßen. Fünf Tage später, am 27. Februar 2014, besetzen sie das Regionalparlament der Krim.