EsslingenDie Politik schnürt gern Pakete. Ein Paket, das hört sich nach etwas Griffigem an. Es suggeriert den Wählern, dass etwas für sie getan wird. Mit Vorliebe werden Pakete unters Volk gebracht, wenn Wahlen bevorstehen. So wie jetzt in Thüringen, Brandenburg und Sachsen.

Das muss man wissen, um zu verstehen, warum es die Große Koalition am Sonntag in Berlin eilig hatte, ihr Wohn- und Mietenpaket zu verkünden. Viel wichtiger wäre eine Einigung bei den großen Streitthemen gewesen, der Soli-Abschaffung und der Grundrente. Davon keine Rede. Und das, was sie zur Linderung der Wohnungsnot auf den Weg brachte, entpuppt sich als das übliche