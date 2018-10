München/EsslingenEin Aspekt der Landtagswahl in Bayern kann Politikerinnen und Politiker aller Couleur erfreuen: die hohe Wahlbeteiligung. Eine hohe Mitmachquote beim Urnengang ist zwar nicht per se gut – Stichworte Nationalsozialismus oder SED-Regime –, die 72,5 Prozent der Bayern aber, die ihre Kreuzchen gemacht haben, sind eine erfreuliche Nachricht – und für die Politiker in der ganzen Republik Chance sowie Auftrag zugleich.

Die Zeitenwende in Bayern muss auch eine Zeitenwende im politischen Diskurs sein. Denn das Ergebnis hat gezeigt: Viele Leute sind politisch interessiert, sie sind sensibel und aufmerksam, sie wollen mitgestalten