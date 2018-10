Auch in diesem Jahr findet wieder unsere erfolgreiche Bau- und Immobilienmesse am Samstag und Sonntag, 17. + 18. November 2018 jeweils von 11 bis 17 Uhr im Neckar Forum in Esslingen statt.

Nutzen Sie die Gelegenheit, kompetente Fachleute anzutreffen, persönliche individuelle Beratung zu erhalten und profitieren Sie von hilfreichen Tipps und dem Rat von Experten zum Thema Bauen und Wohnen.

Im Bereich der Baumesse finden Sie alles rund um Bauen, Renovieren und Modernisieren. Ca. 20 Aussteller präsentieren sich auf der Baumesse Esslingen mit ihren innovativen Produkten und Dienstleistungen für interessierte Bauherren und Immobilienbesitzer. Das Angebotsspektrum umfasst dabei alle relevanten Themen in den Bereichen Bauen, Renovieren, Modernisieren und Einrichten. Mit ihrem umfangreichen Angebot bietet die Esslinger Baumesse einen kompakten und kompetenten Überblick über Möglichkeiten und Trends beim Wohnungsbau, der Althausrenovierung, der energetischen Modernisierung und der Inneneinrichtung.

Im Bereich der Immobilienmesse finden Sie alles für Kaufen, Bauen und Finanzieren. Zahlreiche Aussteller präsentieren auf der Esslinger Immobilienmesse ihre aktuellen Angebote wie Häuser, Wohnungen und Grundstücke. Darüber hinaus sind Angebote aus den Bereichen Hausbau, altersgerechtes, betreutes und junges Wohnen sowie Ferienimmobilien zu finden. Die Immobilienmesse Esslingen ist nicht nur für zukünftige Bauherren oder Käufer interessant, sondern auch für Immobilienbesitzer, die beispielsweise über den Verkauf ihrer Immobilie nachdenken.

Vorbeischauen lohnt sich, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Der Eintritt ist frei.

Für weitere Informationen oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Eßlinger Zeitung

Frau Heike Poliak-Klein

Telefon: (0711) 93 10-273

E-Mail: spezial(at)ez-online.de