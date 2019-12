EsslingenKlassentreffen! Das erste Mal in meinem Leben. Sollte ich wirklich hingehen? Ja! Ich wollte mich „der Angelegenheit“ stellen. Ganz sachlich ging ich die Risiken durch:

Mit Sicherheit konnte ich davon ausgehen, dass mich niemand (er)kennt und ich niemanden (er)kenne – als Schüler war ich eher schüchtern und unauffällig. Risiko: Ich würde fremdeln. Ich könnte mich fühlen, als sei ich am falschen Ort. Aber da ich das als Journalist oft bin, würde ich wohl damit zurechtkommen.

Was könnte noch passieren? Da ich keine Klassentreffenerfahrungen habe, griff ich auf bekannte Klischees zurück. Mein Haus, mein Auto, mein sonst was – so etwas