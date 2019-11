EsslingenNachdem die Schreiberin dieser Zeilen neulich an dieser Stelle das Nationalgericht der Schwaben seziert hatte, erfuhr sie heute am eigenen Leibe, wie sich das anfühlt. Nach einem langen Wochenende in der ostfriesischen Heimat ist sie gut genährt wieder im Ländle und auch in der Redaktion angekommen. Begeistert schwärmte sie mittags in der Kantine davon, dass es in der Heimat endlich so kühl sei, dass die Grünkohlsaison eingeläutet worden ist. Sowohl die Mutter als auch die Schwiegermutter der Autorin hatten das deftige Wintergericht am Wochenende zubereitet. „Und das schmeckt?“, fragte eine schwäbische Kollegin prompt. „Was isst man denn dazu?“