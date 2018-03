Esslingen/StuttgartDie Rolling Stones geben in Stuttgart ein Konzert, das erste seit zwölf Jahren. Hingehen oder nicht? Flugs nachgerechnet: Die Jungs, die einst unanständigerweise alles und Jegliches mitnahmen, von Uschi Obermaier über Drogen aller Art bis zur unerschütterlichen Bewunderung des älteren Bruders, sind heute um die 75. Und gut in Schuss, heißt es. Ok. Irgendetwas muss ja dran sein an Mick, Keith, Ron und Charlie, sonst würde der geschätzte Kollege nicht zum sechsten Mal in seinem Leben zu einem ihrer Konzerte pilgern. Zudem schrieb unser Autor in der EZ-Ankündigung, des Geldes wegen bräuchten sie längst nicht mehr