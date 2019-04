Abonnenten erhalten vergünstigte Eintrittskarten

für ausgewählte Freizeit- und Erlebnisparks!

Freizeitspaß und unvergessliche Erlebnisse: Abonnenten erhalten vergünstigte Eintrittskarten

für ausgewählte Freizeit- und Erlebnisparks.

Die vergünstigten Eintrittskarten erhalten Sie nur in unserer Geschäftsstelle am Marktplatz 6 in Esslingen. Nur solange der Vorrat reicht. Eine telefonische Bestellung und eine Zusendung der Karten ist nicht möglich. Die Karten sind in der Saison 2019 gültig.



Unsere Öffnungszeiten der Geschäftsstelle am Marktplatz:

Montag – Freitag: 8.30 – 17.30 Uhr

(in den Osterferien nur bis 16.00 Uhr)

Samstag: 8.00 – 12.00 Uhr.