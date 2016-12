Stuttgart (ae) - Mehr Züge zu später Stunde, zusätzliche Haltepunkte im Streckennetz und mehr S-Bahnen der jüngeren Generation: Mit dem Fahrplanwechsel an diesem Sonntag ändert sich in der Region Stuttgart im öffentlichen Nahverkehr einiges. Was genau, haben wir nachfolgend zusammengefasst.

Nachtschwärmer aufgepasst: Am Wochenende fährt nach Angaben des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) künftig je S-Bahn-Linie und Richtung ein Zug mehr pro Nacht. Zwischen dem letzten Zug nachts und dem ersten am Morgen gibt es keine Pause, sodass am Wochenende in der Region ein 24-Stunden-Service angeboten wird. Zudem